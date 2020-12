ABI, premiata anche l’Innovazione nel settore bancario al Premio dei Premi

editato in: da

(Teleborsa) – Le banche selezionate tra le vincitrici dell’ultima edizione del premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari hanno partecipato oggi alla consegna del Premio dei Premi, nel corso di una cerimonia a distanza, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, della Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, della Ministra per l’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione Paola Pisano e del Presidente della Fondazione COTEC Luigi Nicolais.

Il Premio nazionale dell’Innovazione, denominato Premio dei Premi, è istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica che lo conferisce ogni anno ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario.

Tra i progetti selezionati come vincitori del Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari 2020 ci sono CONNECTA, l’Open Banking al servizio del cliente presentato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata – una App, aperta a tutti, che consente di gestire un portafoglio digitale esteso a tutti i conti correnti posseduti – il Progetto Clarity presentato da Banco BPM – strumenti di workflow management a supporto dei principali processi HR – il Progetto Circular Economy Plafond, presentato da Intesa Sanpaolo – che ha supportato le imprese nella transizione verso l’economia circolare, accompagnandole nei percorsi di adozione del nuovo paradigma economico – e il Progetto Dynamic Discounting, presentato da Unicredit, in collaborazione con la Fintech FinDynamic – un’offerta al cliente corporate di una gamma di soluzioni di supporto finanziario alla filiera che si estende oltre i servizi tradizionali, fra i quali il Dynamic Discounting.

Il Premio ABI per l’Innovazione nei Servizi Bancari è stato istituito nel 2011 con l’obiettivo di dare visibilità a progetti e servizi innovativi e di attivare meccanismi positivi di diffusione delle migliori pratiche del settore. Il Premio ABI ha registrato negli anni una crescente attenzione da parte del mondo bancario, con oltre 600 progetti presentati nelle diverse edizioni da più di 200 banche. Alla decima edizione hanno partecipato 65 progetti di 23 gruppi bancari, esaminati dal Comitato Tecnico Scientifico e dalla Giuria, composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico. Nel 2021 si terrà l’undicesima edizione dell’iniziativa, i cui vincitori saranno premiati in occasione del Forum ABI Lab.