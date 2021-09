ABI, Patuelli: per i provvedimenti emergenziali serve una riduzione graduale

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, ha ribadito la necessità di evitare che i provvedimenti emergenziali, quelli monetari ad opera della Bce e quelli approntati dalle istituzioni della Repubblica, vengano ritirati all’improvviso. “Serve una riduzione graduale“, ha dichiarato Patuelli in un’intervista a La Stampa. Quanto alla scadenza delle moratorie prevista a dicembre ha dichiarato: “sono consapevole dei problemi che possono emergere se la pandemia non sarà del tutto finita, se ci saranno colpi di coda bisognerà rivedere questi termini assunti molti mesi fa, quando vi erano speranze maggiori. Le scadenze non sono dogmi di fede”.

Sul peso dell’utilizzo dello smart working sulla redditività, “non penso che abbia contato, perché non c’é stata una riduzione delle ore lavorate – ha spiegato – le attività sono proseguite. Anche a distanza, il lavoro è sempre lavoro. E tra moratorie e prestiti più o meno garantiti, negli ultimi mesi ce n’è stato molto”.