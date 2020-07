ABI: nuova circolare per accesso Fondo Garanzia

editato in: da

(Teleborsa) – L’Abi ha diffuso alle banche una nuova circolare per l’applicazione dell’art. 13 per i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia PMI. Con riferimento ai finanziamenti garantiti al 100%, l’Abi segnala che ora è possibile inviare al Fondo di garanzia per le PMI in via massiva (e quindi più velocemente) le richieste di adeguamento delle garanzie al maggior importo del prestito (fino a 30.000 euro) e alla maggior durata (fino a 10 anni) che sono stati apportati dalla legge 40/2020 che ha aumentato l’importo massimo finanziabile (da 25.000 a 30.000 euro) e la durata massima (da 6 a 10 anni).

L’operazione di adeguamento del finanziamento e della relativa garanzia deve avvenire attraverso il Portale del Fondo di Garanzia e seguendo le relative istruzioni.

La modifica della garanzia, ampliata nell’importo e allungata nel tempo, è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione del Fondo; la banca può procedere all’adeguamento del finanziamento, subordinatamente alla verifica formale dei requisiti richiesti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Fondo.