ABI, intesa con i sindacati per la somministrazione dei vaccini in azienda

(Teleborsa) – ABI e le Organizzazioni sindacali di settore (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin) hanno condiviso che la somministrazione dei vaccini da parte delle imprese ai propri dipendenti avverrà secondo le indicazioni allegate al Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro firmato lo scorso 6 aprile 2021.

A tal fine è stato definito anche un verbale di riunione ad ulteriore integrazione del protocollo di settore del 28 aprile 2020 in merito alle “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per garantire l’erogazione dei servizi del settore bancario”. ABI e Organizzazioni sindacali hanno stabilito un nuovo incontro per il mese di maggio per verificare l’attualità delle misure condivise nel Protocollo di settore, in coerenza con l’evoluzione del quadro di riferimento e in relazione al cronoprogramma delineato nell’ultimo decreto Covid del 22 aprile.

“Anche in questa fase in cui alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 si affiancano i progressivi positivi effetti della campagna vaccinale – ha sottolineato Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – è confermata la centralità del Protocollo di settore del 28 aprile 2020, costantemente aggiornato dalle Parti, per garantire la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e della clientela nell’assicurare i servizi bancari alla collettività”.

Rinnovato fino al 30 giugno inoltre le soluzioni solidaristiche da attuare in azienda a favore dei genitori con figli di età fino a 14 anni mentre è stato ribadito che il Protocollo di settore ha assicurato e assicura la costante tutela per i lavoratori fragili. È stato infine convenuto di continuare la fase sperimentale di svolgimento delle assemblee “in remoto” fino al 30 settembre 2021 e completare entro il 30 giugno 2021 la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019.