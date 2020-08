editato in: da

(Teleborsa) – L’ABI segnala che le banche continuano ad inviare richieste al Fondo di Garanzia che a ieri, 5 agosto, sono salite a 948 mila, per 65,7 miliardi di euro di finanziamenti, di cui 803 mila per finanziamenti fino a 30 mila euro, per circa 16 miliardi (15,9) di euro.

L’impegno delle banche prosegue anche per le moratorie e per le altre iniziative di sensibilità sociale, sottolinea ABI nella nota.