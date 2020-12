editato in: da

(Teleborsa) – L’ABI segnala che ieri, 29 dicembre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato i 126 miliardi di euro, per 1,580 milioni di domande: di queste, 1,046 milioni sono le domande fino a 30 mila euro, per 20,4 miliardi di euro, e 204 mila sono le domande di garanzie su moratorie, per 4,2 miliardi di euro.