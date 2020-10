editato in: da

(Teleborsa) – Continuano a crescere i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di Garanzia per le PMI. Lo comunica l’ABI, indicando che le domande hanno superato i 92 miliardi di euro, per 1 milione 169 mila domande. Di queste, 941 mila erano per finanziamenti fino a 30 mila euro, per quasi 18,5 miliardi di euro.