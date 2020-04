Abi: dal 17 aprile via alle domande per Fondo Garanzie PMI fino a 25mila euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’ABI, con un’ulteriore lettera circolare, ha comunicato alle banche che a partire da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al Decreto legge dell’8 aprile scorso.

Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l’Abi ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.