Abi, circolare su trasparenza costi e oneri investimenti

(Teleborsa) – Abi comunica di aver inviato una circolare del Direttore generale a tutti i propri ai propri associati per la tempestiva informativa dei costi e oneri connessi agli investimenti finanziari. Documento firmato anche dal vice Direttore generale dell’Associazione. In particolare, nella circolare si sottolinea che gli obblighi di informativa sono in vigore e che gli intermediari dal 3 gennaio 2018 hanno prodotto l’informativa ex-ante, cioè quella che deve essere messa a disposizione prima dell’effettuazione dell’investimento.

Per quanto riguarda la cosiddetta informativa ex-post, cioè la rendicontazione dei costi e oneri complessivamente sostenuti dai clienti, gli intermediari debbono ora produrla, con riferimento alla rendicontazione per il 2018.

La circolare segnala altresì che Esma (Autorità europea che sorveglia il mercato finanziario) ha avviato e non concluso i lavori, anche con la collaborazione di Consob, per fornire chiarimenti relativamente alle informative e rendicontazioni periodiche, per ottenere la maggiore omogeneità di tali normative nei mercati dell’Unione europea, per avere identici parametri in tutti i paesi della Ue e quindi per avere confronti in maniera omogenea.

Abi fornirà ulteriori elementi se Esma e Consob pubblicheranno ulteriori documenti a riguardo.