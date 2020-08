ABI: circolare a banche su Dl Agosto, da moratorie a “Nuova Sabatini”

editato in: da

(Teleborsa) – L’ABI ha diffuso oggi, 17 agosto, una lettera circolare a tutti gli Associati, nella quale sono indicati i provvedimenti di maggiore interesse per il settore bancario contenuti nel Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.

Il decreto legge prevede, tra l’altro, la proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 delle moratorie per i finanziamenti per le PMI – tale termine, per i finanziamenti rateali, è posticipato al 31 marzo del 2021 per le imprese del settore turistico -.

Nel decreto legge sono inoltre previste misure in materia di lavoro, il rifinanziamento del Fondo di garanzia delle PMI e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore, il rifinanziamento della misura “Beni strumentali-Nuova Sabatini”, la proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di semplificazione delle modalità di sottoscrizione dei contratti bancari e assicurativi, e chiarisce i termini di sospensione della scadenza dei titoli di credito.