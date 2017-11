ABI, banche italiane in Vietnam con Istituzioni e imprese

(Teleborsa) – Entra nel vivo la missione delle aziende italiane in Vietnam.

Domani la delegazione bancaria italiana incontrerà la Banca Centrale Vietnamita e le principali banche locali, guidate dalla loro Associazione (VNBA), con l’obiettivo di fare il punto sullo stato delle relazioni interbancarie, esaminare congiuntamente come migliorare la collaborazione già in essere e discutere sulle attuali condizioni per l’accesso al mercato bancario vietnamita da parte delle banche estere.

Il Presidente del Comitato per l’Internazionalizzazione dell’ABI, Guido Rosa ha sottolineato che ci sono “numerosi accordi di collaborazione con le principali banche vietnamite per garantire ai clienti italiani l’accesso privilegiato ai servizi bancari locali.”

Per l’ABI e le banche è la terza missione in Vietnam dopo quelle del 2008 e del 2014.

Alla missione partecipa una delegazione di quattro dei principali gruppi bancari che rappresentano circa il 60% del settore in termini di totale attivo: Banca Intesa Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, UBI Banca e UniCredit.