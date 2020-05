ABI, arrivate 191mila domande a Fondo di garanzia

editato in: da

(Teleborsa) – Al 13 maggio le domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia sono più di 191mila, pari a 9,3 miliardi di finanziamenti richiesti. Per quanto riguarda quelli fino ai 25mila euro, i dati registrati parlano di 165mila domande e istanze per 3,5 miliardi.

A comunicarlo è una nota di ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, che spiega come ci siano per l’Associazione motivi “per ritenere che proseguirà e potrà anche accentuarsi questa continua crescita di domande inviate dalle banche al Fondo di garanzia, in giorni che continuano ad essere caratterizzati dall’emergenza Coronavirus”.