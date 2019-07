Abi apre la strada alle imprese in Repubblica Ceca

editato in: da

(Teleborsa) – Associazione bancaria italiana (Abi) amplia i suoi orizzonti e guarda ai Balcani. In occasione del vertice intergovernativo italo-ceco è stata annunciata la possibilità di esplorare le opportunità economiche e commerciali che la Repubblica Ceca offre, grazie anche all’adozione da parte del governo ceco del programma Innovation Strategy of the Czech Republic 2019–2030.

Alla missione, che ha il compito di supportare e assistere le piccole e medie imprese che vogliono esplorare le opportunità del mercato ceco, partecipano i 4 principali gruppi bancari operanti in Italia, che rappresentano circa il 56% dell’intero settore bancario italiano in termini di totale attivo: Banca Intesa Sanpaolo, BNL-BNP Paribas, ICCREA Banca e UniCredit.

“La delegazione bancaria italiana incontrerà la Banca Centrale Ceca e le principali banche locali, – ha detto il Presidente del Comitato per l’Internazionalizzazione dell’Abi, Guido Rosa – guidate dalla loro Associazione, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato delle relazioni interbancarie, esaminare congiuntamente come migliorare la collaborazione già in essere e rafforzare il supporto offerto alle imprese italiane, tanto dall’Italia quanto direttamente nella Repubblica Ceca.”