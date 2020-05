ABI, a Fondo Garanzia 247mila domande

editato in: da

(Teleborsa) – L’Abi, in una nota, segnala che anche sabato e domenica scorsi sono proseguiti gli invii di domande dalle banche al Fondo di garanzia che, fino a ieri, domenica 17 maggio, ne ha ricevute 247 mila, per circa 11 miliardi e mezzo di euro di finanziamenti richiesti, di cui 218 mila domande fino a 25 mila euro, per oltre 4,5 miliardi di finanziamenti richiesti.

Un ringraziamento a “tutti i lavoratori che hanno operato anche di sabato e domenica per sostenere questo sforzo che si assomma a quello ingentissimo delle moratorie e di tutta l’attività ordinaria bancaria che non si è mai fermata nemmeno nelle fasi più gravi della pandemia”, conclude la nota.