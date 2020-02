AbbVie in rialzo a Wall Street festeggia la trimestrale

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo il titolo Abbvie, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,21%.

A fare da assist alle azioni della casa farmaceutica sono i conti trimestrali risultati superiori alle aspettative degli analisti. AbbVie ha chiuso il quarto trimestre con utile per azione di 2,28 dollari in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo di un anno prima ed oltre i 2,19 dollari indicati dal consensus. I ricavi sono saliti del 4,8% a 8,7 miliardi centrando le stime del mercato. Per l’anno in corso, la società stima di raggiungere un EPS compreso tra 9,61-9,71 dollari contro i 9,48 dollari attesi dagli analisti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abbvie evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Abbvie rispetto all’indice.

Lo status tecnico di medio periodo di Abbvie ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l’area di resistenza individuata a quota 93,82 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l’obiettivo del top a 97,5, mentre il primo supporto è stimato a 90,14.