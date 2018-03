editato in: da

(Teleborsa) – Giovedì nero per AbbVie, che sta cedendo a Wall Street il 13% in quella che potrebbe diventare la peggior sessione borsistica dalla quotazione avvenuta nel 2012.

La biotech statunitense ha annunciato che non chiederà alla Food and Drug Administration l’approvazione accelerata del farmaco anticancro Rova-T, aggiungendo che gli studi ad ora condotti non hanno raggiunto gli obiettivi sperati.