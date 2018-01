Abbiamo la farina che ci meritiamo! A Sigep 2018 un convegno racconta un prodotto italiano di qualità

(Teleborsa) – Una tavola rotonda per fare il punto sulle farine ed i prodotti dell’arte bianca. Si intitola Abbiamo la farina che ci meritiamo! il Convegno organizzato dal Centro Informazione Farine e Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia all’interno della Fiera internazionale Sigep di Rimini.

I NUMERI DEL SUCCESSO – Un settore di successo quello molitorio, ovvero della macinazione dei cereali: il volume complessivo dei prodotti di questo comparto dell’industria italiana (comprendente, oltre alle farine e alle semole, anche i sottoprodotti della macinazione del frumento, quale la crusca) si può valutare, in circa 11.000.000 t.

Oggi, però, a causa anche di una disinformazione che viaggia troppo velocemente, si sta andando incontro a seri rischi che potrebbero danneggiare un settore vincente come quello molitorio.

OCCHIO ALLE FAKE NEWS – Per quanto ci riguarda, la fake news più grave e, purtroppo, ricorrente, è quella che riguarda il grano importato, erroneamente considerato di una qualità peggiore rispetto a quello nostrano” sostiene Giorgio Agugiaro (Presidente Molini a tenero ITALMOPA) – Il frumento importato in Italia è, invece, il più controllato al mondo: si parla di un controllo metodico e quasi ossessivo per garantire scrupolosamente la piena rispondenza del grano, e quindi della farine e delle semole, alla normativa comunitaria finalizzata alla tutela della salute dei consumatori.

PIZZA NAPOLETANA, PATRIMONIO DELL’UMANITA’ – I prodotti a base di farina sono tra i più consumati in Italia e tra i più invidiati all’estero. “Ne è la prova il grande successo della pizza napoletana, riconosciuta qualche mese fa patrimonio dell’umanità dall’Unesco”, commenta Cosimo De Sortis, Presidente di Italmopa.

ABBIAMO LA FARINA CHE CI MERITIAMO…OVVERO LE MIGLIORI! – La capacità dei mugnai italiani di individuare, selezionare e miscelare le migliori materie prime è unanimemente riconosciuta. Ecco perchè le nostre farine sono così richieste anche all’estero. Abbiamo le farine che ci meritiamo, ovvero le migliori al mondo!“

Il dibattito si è avvalso dei contributi di Giorgio Agugiaro (Presidente Molini a tenero ITALMOPA), Luigi Consiglio (Presidente – GEA consulenti di Direzione), Giorgio Donegani (Tecnologo alimentare e esperto di nutrizione), Tessa Gelisio (Blogger e conduttrice televisiva), Elisabetta Moro (Antropologa ed esperta di dieta mediterranea), Marco Silano (Direttore dell’Unità Operativa di Alimentazione, Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità).