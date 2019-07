ABB, ordini per 140 milioni di dollari da Stadler

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisiti ordini per 140 milioni di dollari da parte della multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese ABB dal produttore di treni Stadler. Gli ordini, registrati nel secondo trimestre 2019, riguardano la fornitura di apparecchiature di trazione all’avanguardia per treni e locomotive negli Stati Uniti e in diversi Paesi europei.

L’ordine per gli Stati Uniti comprende convertitori di trazione per 19 treni a due piani Caltrain per implementare i servizi nell’area della Baia di San Francisco. In Europa invece gli ordini sono stati effettuati per l’operatore norvegese Norske Tog (NT), che ha in previsione di installare sui treni regionali diversi trasformatori e convertitori, per la Germania, che ha richiesto nuovi convertitori per i treni FLIRT, per la Svizzera e per la Spagna.

“In collaborazione con Stadler, da oltre 17 anni integriamo con successo le nuove tecnologie nei treni moderni”, ha dichiarato Morten Wierod, Presidente del business Motion di ABB. “La tecnologia ABB altamente compatta e leggera rende i treni più efficienti dal punto di vista energetico, migliora le prestazioni operative e aumenta lo spazio al fine di migliorare il comfort dei passeggeri.”