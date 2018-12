“A4E” Airlines For Europe, 2018 anno di maggiori ritardi e cancellazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2018 che sta per concludersi sarà certamente uno degli anni peggiori in Europa nell’ultimo decenno, se non “primo” in assoluto in senso negativo, per ritardi e cancellazioni di voli. Lo ha reso noto Airlines for Europe (A4E), organizzazione internazionale non a scopo di lucro di compagnie aeree europee. Lo scopo dell’organizzazione è promuovere gli interessi delle aerolinee europee e dei loro passeggeri.

Secondo dati raccolti da Eurocontrol, le difficoltà di ATC (Ait Traffic Control) dovute anche alla insufficienza di personale hanno provocato l’aumento del 50% dei voli in ritardo a ottobre rispetto allo scorso anno. ATC è quell’insieme di regole e organismi che contribuiscono a rendere sicuro, spedito e ordinato il flusso degli aeromobili al suolo e nei cieli di tutto il mondo attraverso l’applicazione di opportune procedure e l’utilizzo di sistemi di comunicazione e, quando disponibili, di sistemi radar di sorveglianza.

Considerando anche il mese di dicembre appena iniziato, Eurocontrol stima che i minuti di ritardo totali aumenteranno del 53% rispetto allo scorso anno a causa di scioperi e carenze di capacità (14,3 milioni di minuti nel 2018 rispetto a 9,3 milioni di minuti nel 2017).

Eurocontrol, nata come EUROCONTROL Convention il 13 dicembre 1960, è organizzazione intergovernativa, civile e militare cui partecipano 41 Stati europei e di Paesi limitrofi e il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, affiancando in questo impegno comune le autorità nazionali dell’aviazione civile (in Italia ENAC), gli enti e i soggetti fornitori dei servizi di controllo del traffico aereo (in Italia ENAV e Aeronautica Militare), gli utenti dello spazio aereo civile e militare, il settore industriale, le organizzazioni professionali e le competenti istituzioni europee.

Airlines for Europe (A4E) sollecita così i governi nazionali e dell’Unione Europea a intraprendere azioni rapide e decisive per riformare l’Air Traffic Management (ATM) in Europa. “Queste cifre seguono i ritardi record di questa estate – ha dichiarato Thomas Reynaert, Managing Director dell’organizzazione – e nel 2018 finora le compagnie aeree aderenti a noi sono state costrette a cancellare oltre 5.000 voli a causa degli scioperi ATC, che hanno colpito circa 800.000 passeggeri. Milioni di viaggiatori in più hanno subito ritardi nei voli causati da altri problemi di ATC, come carenza di personale, airspace diversions e residual backups”.

“Secondo uno studio di PriceWaterhouseCoopers (PwC) – rivela ancora Reynaert – il costo economico degli scioperi ATC nell’UE tra il 2010-2017 è stato stimato in 13,4 miliardi di euro e continua a crescere. Nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato cifre che rivelano ulteriormente l’entità del problema: dal 2005 l’UE ha ospitato circa 357 air traffic control strikes, 254 dei quali si sono verificati in Francia”.

“I Ministri dei Trasporti europei si incontreranno tra due giorni, il 3 dicembre – precisa il Managing Director – e avranno quindi un’opportunità unica di agire in modo deciso a nome dei loro cittadini e risolvere i colli di bottiglia politici che stanno contribuendo a questi ritardi. L’attuale crisi deve essere affrontata. L’UE deve agire ora per affrontare il danno a lungo termine che viene fatto alle economie europee e alla reputazione della nostra industria aerea.

Per Airlines for Europe, il modo per rimuovere le inefficienze dello spazio aereo è introdurre un seamless European sk, ovvero un “cielo europeo senza soluzione di continuità”. Ciò trasformerebbe gli spazi aerei nazionali in “singole unità” per tutto il continente. Gli Stati membri dell’UE manterrebbero lo stesso la sovranità del loro spazio aereo ma cooperando anche al di là delle frontiere, in modo da facilitare operazioni di volo fluide ed efficienti..