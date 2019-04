A2A, utile in crescita nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Positivi i risultati del 2018 di A2A, che a livello di utile ha registrato il miglior risultato dalla costituzione del Gruppo. L’Utile Netto ha raggiunto 344 milioni di euro (293 milioni di euro nel 2017) in incremento di 51 milioni di euro (+17%).

I ricavi sono risultati pari a 6.494 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente. L’aumento dei ricavi è prevalentemente riconducibile ai ricavi di vendita di energia elettrica e gas a seguito dei maggiori volumi venduti sui mercati all’ingrosso, all’incremento dei prezzi, alle maggiori vendite su mercato libero, in particolare grandi clienti, nonché ai maggiori ricavi relativi ai certificati verdi. Il consolidamento integrale del nuovo gruppo ACSM-AGAM ha contribuito per 187 milioni di euro ai ricavi del Gruppo del secondo semestre dell’anno.

Il Margine operativo lordo si è attestato a 1.231 milioni di euro, in aumento di 32 milioni di euro rispetto al 2017 (+2,7%).

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è pari a 3.022 milioni di euro (3.226 milioni di euro al 31 dicembre 2017).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria l’approvazione di un dividendo ordinario pari a 0,07 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (corrispondente ad un monte dividendi pari a circa 218 milioni di euro), in crescita del 21% rispetto all’esercizio precedente.

Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 22 Maggio 2019 (data stacco cedola 20 Maggio 2019 – record date 21 Maggio 2019).

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,21%.