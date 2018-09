A2A, UNARETI si aggiudica gara distribuzione gas a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Il Comune di Milano, in qualità di stazione appaltante della gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas nell’ambito territoriale di “Milano 1 – Città e Impianto di Milano”, ha comunicato a UNARETI (società del gruppo A2A ) l’aggiudicazione definitiva della gara con un punteggio complessivo di 98,12 punti su 100. La concessione, della durata di 12 anni, ha un valore complessivo di 1,37 miliardi.

A Piazza Affari, il titolo di A2A mostra un rialzo dell’1,45% scambiando a 1,54 euro.