A2A, Standard Ethics alza l’outlook da stabile a positivo

(Teleborsa) – Standard Ethics, agenzia di rating sulla sostenibilità, ha alzato il rating della multi-utility italiana A2A a “Positivo” dal precedente “Stabile”, e ha confermato il rating corporate “EE”, che corrisponde a “Strong”. L’agenzia di rating ha sottolineato il miglioramento delle politiche ESG (Environmental, Social e Governance) della società e che “le implementazioni strategiche e tecnologiche messe in campo da A2A in materia ambientale hanno consentito di confermare e incrementare gli obiettivi di sostenibilità a medio-lungo termine“.

“La nostra strategia di lungo periodo è supportata da un piano di investimenti da oltre 16 miliardi di euro dedicati allo sviluppo dell’economia circolare e alla transizione energetica, il 90% dei quali è in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)”, ha commentato l’AD Renato Mazzoncini.

“Abbiamo, inoltre, lavorato per superare il concetto di multi-utility per diventare una Life Company nella quale tutte le azioni sono finalizzate a realizzare infrastrutture strategiche e innovative per la crescita sostenibile e il rilancio del nostro Paese – ha aggiunto – L’upgrade del rating di Standard Ethics ci conferma che siamo sulla giusta strada e ci sprona a continuare lungo il percorso individuato e condiviso con i nostri stakeholders”.