A2A si aggiudica 5GW nella seconda asta mercato della capacità

editato in: da

(Teleborsa) – A2A si è aggiudicata integralmente la capacità offerta, pari a 5 GW totali a livello nazionale, nella seconda asta del capacity market indetta da Terna per l’anno di consegna 2023. Dei 5 GW di capacità offerta, 0,2 GW sono relativi a capacità di nuova realizzazione.

Il prezzo di aggiudicazione dell’asta è stato pari a 33.000 euro/MW per la capacità esistente, e a 75.000 euro/MW per 15 anni per la capacità da realizzare.

Questo risultato – spiega A2A in una nota – è in linea con quanto conseguito dal Gruppo A2A nell’asta con consegna 2022.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)