A2A, sale cedola nel 2020. Mazzoncini: risultati confermano solidità gruppo

(Teleborsa) – Il gruppo A2A chiude l’esercizio 2020 con un utile netto di 364 milioni e ricavi pari a 6,862 miliardi. Il margine operativo lordo si attesta a 1,204 miliardi grazie a un significativo recupero nel quarto trimestre (+10%); il margine operativo lordo ordinario è pari a 1,191 miliardi, allineato al 2019, nonostante il contesto fortemente critico del 2020.

Proposto un dividendo di 0,08 euro per azione, in crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente, corrispondente a un monte dividendi di 249 milioni.

Gli investimenti sono stati pari a 738 milioni (+18%), di cui circa l’80% coerenti con gli obiettivi Onu dell’Agenda 2030 (SDGs) e circa il 40% inerenti l’economia circolare.

La posizione finanziaria netta si attesta a 3,472 miliardi (3,154 miliardi al 31 dicembre 2019). Al netto delle variazioni di perimetro, la PFN è pari a 3,327 miliardi.

Migliorano gli indicatori di sostenibilità: 99,7% dei rifiuti urbani raccolti recuperato come materia o energia; 3,9 TWh di energia verde venduta ai clienti finali; ridotte di 1 milione le tonnellate di CO2 emesse; calo del 17% dell’indice infortunistico ponderato.

“In un anno caratterizzato dall’emergenza pandemica, il Gruppo ha fatto registrare risultati positivi in linea con l’esercizio precedente, a conferma della sua solidità. A2A ha continuato, durante tutto l’anno, a garantire servizi essenziali ai cittadini, dimostrando capacità di reazione, grande professionalità e senso di responsabilità delle sue persone” – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini -. “Il 2020 è stato anche un anno di investimenti record, pari a 738 milioni di euro, in

aumento rispetto all’anno precedente e all’80% coerenti con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. La proposta di un dividendo in crescita rispetto al 2019 testimonia l’attenzione di A2A nei confronti degli azionisti e conferma la fiducia in un modello di business basato su sviluppo sostenibile e creazione di valore come previsto dal Piano Industriale 2021-2030″.