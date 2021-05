A2A, pubblicato il nuovo Sustainable Finance Framework

editato in: da

(Teleborsa) – Pubblicato da A2A il nuovo Sustainable Finance Framework, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile del Gruppo. Con questo aggiornamento, rispetto al precedente Green Financing Framework del 2019, – spiega A2A in una nota – A2A e` fra i primi emittenti del settore ad adottare un Framework che combina due approcci: il Green Use of Proceeds, che consente la massima trasparenza circa l’utilizzo dei proventi per specifici progetti, e la nuova componente Sustainability-Linked, che permette una lettura complessiva della strategia di Gruppo.

Nel Framework e` stato individuato e inserito un set di Key Performance Indicators (KPIs) che riflette i due pilastri del piano strategico di A2A, transizione energetica ed economia circolare, e conferma l’impegno del Gruppo a dare un concreto contributo alla realizzazione di 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU. I KPIs selezionati (riduzione emissioni CO2 di Scope 1, incremento capacita` installata da fonti rinnovabili e recupero materia da rifiuti) riguardano infatti target ESG che contribuiscono al raggiungimento degli SDG 7, 11, 12 e 13 delle Nazioni Unite.

“Con questo nuovo framework andiamo a raccontare alla comunita` finanziaria italiana ed internazionale quali sono gli obiettivi concreti di A2A in relazione ai 2 pillar del nostro Piano Industriale, economia circolare e transizione energetica – commenta Renato Mazzoncini , amministratore delegato di A2A –. Si tratta di obiettivi Esg che coincidono con Kpi misurabili, come ad esempio il contributo alla decarbonizzazione grazie alla riduzione della Co2 entro il 2030 o il recupero di materia dai rifiuti”.

Il Sustainable Finance Framework, che copre qualsiasi tipo di strumento finanziario, e` stato redatto secondo i Green Bond Principles (2018) e i Sustainability-Linked Bond Principles (2020) pubblicati dall’International Capital Market Association (ICMA), e secondo i Green Loan Principles (2021) e Sustainability-Linked Loan Principles (2019) pubblicati dalla Loan Market Association (LMA).

Vigeo Eiris, una delle principali agenzie internazionali di rating ESG, ha rilasciato una Second Party Opinion che conferma la robustezza del Sustainable Finance Framework e ne attesta l’allineamento ai principi ICMA e LMA. L’agenzia ha inoltre evidenziato l’impegno di A2A nello sviluppo della finanza sostenibile e la sua posizione “Advanced” come emittente.

La strutturazione del Sustainable Finance Framework e` stata supportata da JP Morgan e UniCredit.