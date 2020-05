A2A proroga misure anti-Covid e programma riapertura sportelli

editato in: da

(Teleborsa) – A2A conferma l’ulteriore proroga delle misure straordinarie fino ad ora introdotte per fronteggiare l’emergenza coronavirus, come la non applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle bollette.

A2A Energia conferma che gli sportelli sul territorio, i negozi e i presidi “SpazioA2A” rimangono al momento non accessibili al pubblico, ma con la graduale ripresa delle attività prevista dalla “Fase 2” sta programmando la loro riapertura nelle prossime settimane, in condizioni di massima tutela per dipendenti e clienti.

Tra gli interventi previsti per la riapertura, l’installazione in tutti gli sportelli di schermi di protezione in plexiglass tra operatori e clienti, la distribuzione di gel sanificanti e guanti monouso agli ingressi, la gestione degli accessi attraverso con un mirato contingentamento al fine di evitare qualsiasi forma di sovraffollamento e attesa negli spazi interni. E ancora, l’utilizzo obbligatorio di mascherine e il rigoroso rispetto delle regole di distanziamento tra le persone.