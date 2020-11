A2A, Mazzoncini: “Risultati 9 mesi confermano solidità Gruppo e sua resilienza”

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo A2A chiude i primi nove mesi dell’anno con investimenti pari a 413 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto

agli investimenti record del 2019 (394 milioni di euro).

Il Margine operativo lordo pari a 822 milioni di euro, è in calo di 64 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 2019 (-7%). Al netto delle partite non ricorrenti, il Margine operativo lordo ordinario risulta pari a 818 milioni, in diminuzione di 42 milioni (-5%).

I ricavi si sono attestati a 4,805 miliardi (-10,7%) mentre l’utile netto è di 219 milioni (-12,4%).

La posizione finanziaria netta di consolidato al 30 settembre risulta pari a 3,381 miliardi (3,154 miliardi a fine 2019).

Outlook. Allo stato attuale, sulla base delle informazioni disponibili, il Gruppo si attende per l’esercizio 2020 “risultati allineati a quelli già riportati in sede di presentazione dei risultati al 30 Giugno 2020 ovvero: Margine Operativo Lordo pari a circa 1.140 milioni di euro (inclusi circa 20 milioni di euro di partite positive di reddito non ricorrenti); Investimenti compresi nell’intervallo 670-710 milioni di euro, in crescita rispetto al 2019; Flusso di cassa netto pari a circa -300 milioni di euro, escludendo l’effetto relativo alle operazioni di M&A”. Al momento – spiega il gruppo nella nota dei conti – “data l’incertezza sull’andamento della emergenza sanitaria e l’ evoluzione delle misure a supporto della economia intraprese dalle Autorità, risulta molto complesso effettuare stime riferite ad un orizzonte temporale più esteso dei prossimi mesi”.

“Nel valutare i risultati di questi primi nove mesi siamo soddisfatti in particolar modo da quelli operativi – commenta l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini -. Nonostante l’emergenza e le difficoltà causate della pandemia siamo riusciti a dare continuità e qualità ai nostri servizi, a garantire la tutela della salute dei nostri dipendenti e a mettere le basi per lo sviluppo futuro attraverso investimenti superiori a quelli realizzati nei primi 9 mesi del 2019″.

“I risultati economico-finanziari, conseguiti in un contesto senza precedenti – continua Mazzoncini – confermano la solidità del Gruppo e la sua resilienza. La contrazione è di fatto imputabile prevalentemente alla BU generazione fortemente penalizzata da uno scenario energetico molto debole il cui impatto è stato contenuto, oltre che dalla strutturale pluralità delle fonti di produzione, da una accorta attività di copertura realizzata nei mesi precedenti. Il Gruppo, pur in uno scenario con prezzi del gas e dell’energia in contrazione, trae la sua forza dalla differenziazione dei propri Business e dal forte attaccamento ai territori che ci consentono di guardare ai prossimi mesi con tranquillità”.