A2A, lanciato nuovo portale dedicato all’Open Innovation

(Teleborsa) – La multi-utility italiana A2A ha lanciato un nuovo portale dedicato alla Open Innovation, ovvero una piattaforma che si rivolge a startup, aziende, università, centri di ricerca e a tutti gli attori dell’ecosistema di innovazione italiano e internazionale. Raggiungibile all’indirizzo https://innovation.a2a.eu/, il portale è uno spazio virtuale in cui si darà vita a progetti di sviluppo di soluzioni tecnologiche su temi quali transizione energetica, economia circolare, decarbonizzazione, mobilità sostenibile, ciclo idrico e delle città del futuro.

Il portale ospiterà iniziative di “call for ideas” e “challenge” focalizzate sui temi strategici per A2A e finalizzate a ricercare idee, soluzioni e progetti, anche già in fase di sviluppo. Le idee presentate tramite la piattaforma vengono valutate da A2A, che potranno dare il via ad una collaborazione per lo sviluppo congiunto. La piattaforma sarà inoltre il punto di incontro con possibili target di riferimento per il fondo di Corporate Venture Capital di A2A, che prevede investimenti a favore di startup seed ed early stage, in Italia e in Europa.

Inoltre, per avviare progetti di innovazione in tempi rapidi, A2A ha creato lo Startup kit, un set di strumenti che semplificano i processi e consentono alle aziende di essere subito operative. Il kit garantisce di siglare un contratto digitale in una settimana, ricevendo un anticipo del 50% dell’importo del progetto.