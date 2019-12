A2A, entra nel network CE100 della Fondazione Ellen MacArthur

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo A2A è entrato a far parte del network internazionale “Circular Economy 100” (CE100) della Fondazione Ellen MacArthur.

Il network CE100 riunisce imprese, istituzioni, governi, amministrazioni cittadine, università e innovatori emergenti in un circuito dedicato alla condivisione di conoscenze ed esperienze nel campo dell’economia circolare, oltre a favorire possibili collaborazioni e partnership.

Protagonista della transizione energetica, all’avanguardia nei servizi al territorio e nelle soluzioni tecnologiche, il Gruppo A2A gestisce la generazione, la vendita e la distribuzione di energia elettrica e gas, il teleriscaldamento, la raccolta e il recupero dei rifiuti, la mobilità elettrica, l’illuminazione pubblica e il servizio idrico integrato.

Per A2A – spiega la società in una nota – “economia circolare significa gestire tutte le risorse puntando alla loro massima valorizzazione e riducendo gli impatti negativi nei processi“. Il “modello A2A” si basa sulla gestione integrata dell’intera catena ambientale, dalla raccolta al trattamento dei rifiuti, dal recupero di materia alla produzione di energia. Nel Piano Strategico del Gruppo sono previsti importanti investimenti per lo sviluppo dell’economia circolare.

(Foto: American Public Power Association on Unsplash)