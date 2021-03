A2A è entrata nell’Alleanza europea dell’idrogeno

editato in: da

(Teleborsa) – La multi-utility italiana A2A è entrata tra i membri dell’European Clean Hydrogen Alliance (ECHA), l’Alleanza europea dell’idrogeno nata a marzo 2020 con l’obiettivo di sviluppare la catena del valore dell’idrogeno in linea con la strategia europea.

L’alleanza, composta da aziende, autorità nazionali e locali e rappresentanti della società civile attivi nel settore idrogeno, intende facilitare l’attuazione della nuova strategia europea e dell’agenda di investimenti al 2030. Perciò l’ECHA organizza forum e tavoli di lavoro tematici guidati dai CEO delle aziende chiave del settore, cui parteciperà anche A2A.

L’ingresso nell’alleanza da parte di A2A è in linea con il suo impegno per per contribuire alla transizione energetica e alla decarbonizzazione, tanto che nel suo nuovo Piano Strategico sono previsti 10 miliardi di investimenti al 2030 dedicati alla transizione energetica.