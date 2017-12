A2A e ACSM AGAM, validità lettera di intenti prorogata al 31 gennaio 2018

(Teleborsa) – Con riferimento al percorso di partnership industriale e societaria tra ACSM-AGAM, ASPEM, LARIO RETI HOLDING, AEVV e A2A

si rende noto che, nel corso di questo mese si sono tenuti i preannunciati passaggi preliminari per l’adozione delle delibere di indirizzo in molti dei Consigli Comunali interessati.

Tra questi si sono già pronunciati positivamente i Consigli Comunali di Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese.

Atteso che per alcuni Consigli Comunali la già programmata calendarizzazione non ha consentito di completare il passaggio entro il 31 dicembre e considerate altresì le festività, le Parti ritengono di prorogare la validità della lettera di intenti fino al 31 gennaio 2018 e in ogni caso fino all’adozione di un accordo vincolante tra le parti.