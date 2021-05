A2A consulente in materia di energia: al via la nuova campagna pubblicitaria

editato in: da

(Teleborsa) – A2A ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria per lanciare le sue nuove attività in qualità consulente in materia di energia a beneficio delle persone in tema di servizi ed efficientamento energetico, con lo scopo di superare il suo ruolo di fornitore di gas ed energia elettrica green.

La nuova campagna sarà realizzata da ServicePlan in continuità con la precedente comunicazione di prodotto. La pianificazione media – a cura di Phd – prevede passaggi in Tv sulle principali reti nazionali con uno spot da 15 secondi e una declinazione su Web e Social.