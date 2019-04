A2A con AIM Vicenza ed AGSM Verona parteciperà a gara Ascopiave

editato in: da

(Teleborsa) – A2A annuncia che assieme ad AIM Vicenza ed AGSM Verona parteciperà alla procedura di gara indetta da Ascopiave, per la cessione dei suoi asset nell’elettricità e nel gas.

La cordata ha infatti inviato l’offerta non vincolante e la manifestazione di interesse non vincolante relative rispettivamente al ramo di commercializzazione di gas e energia elettrica e al ramo di distribuzione di gas.

Le tre società, in coerenza con la lettera di intenti firmata lo scorso 20 marzo, hanno sottoscritto un termsheet per approfondire eventuali opportunità di business e sinergie industriali.

Per gli asset di Ascopiave, solo quelli di distribuzione e non quelli retail, aveva ventilato un interesse anche il management di Italgas, che dovrebbe formalizzare l’offerta in questi giorni. Lo ha confermato l’Ad di Italgas, Paolo Gallo, nell’ambito di un piano di crescita che si fonda anche su nuove acquisizioni.

(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash)