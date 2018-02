A2A best performer del FTSE Mib grazie a una promozione

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti su A2A, in pole position sul FTSE Mib con un guadagno del 3,65% a 1,45 euro e volumi di scambio sostenuti. Ad ora sono passati di mano quasi 9 milioni di titoli a fronte dei 9,8 milioni della media giornaliera mensile.

A dare linfa all’utility la decisione di Kepler Cheuvreux di alzare il giudizio sul titolo a “buy” e il target price a 1,7 euro.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,464 e successiva a quota 1,507. Supporto a 1,42.