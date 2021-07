A2A, balzo dell’utile a 340 milioni nel 1° semestre. Migliorata la guidance

editato in: da

(Teleborsa) – A2A ha registrato ricavi pari a 4.060 milioni di euro nel primo semestre 2021, in aumento del 27,6% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. La performance è stata realizzata grazie all’incremento dei mercati energetici all’ingrosso (in particolare dell’energia elettrica, a seguito dell’aumento di prezzi e volumi venduti), dei ricavi retail (spinti da aumento dei prezzi unitari elettricità e dalle maggiori quantità vendute ai clienti del mercato libero elettrico e gas) e al contributo delle nuove società acquisite nel corso del 2020 e nel 2021.

Il Margine Operativo Lordo è stato di 690 milioni di euro (+23%, anche grazie ad una significativa crescita organica e alle operazioni M&A), l’utile netto di 340 milioni di euro (+121%, anche grazie agli effetti positivi non ricorrenti del Decreto Agosto). Gli investimenti sono cresciuti del 65% a 413 milioni di euro, mentre la Posizione Finanziaria Netta è pari a 3.745 milioni di euro, in incremento di 273 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020. Al netto delle variazioni di perimetro e dell’impatto del nuovo orientamento ESMA, la PFN è in contrazione di 164 milioni di euro e si attesta a 3.308 milioni di euro.



“I risultati dei primi sei mesi del 2021 sono eccellenti sotto ogni punto di vista e consolidano il trend positivo del primo trimestre. La forza e la qualità delle nostre persone e dei nostri asset hanno permesso di conseguire una crescita a doppia cifra di ricavi e margine operativo lordo, ed un utile netto record”, ha commentato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A – Proseguiamo nella direzione delineata nel nostro Piano Strategico: gli elevati investimenti del periodo e le ultime acquisizioni effettuate nel campo delle rinnovabili e dell’ambiente sono una testimonianza concreta del nostro impegno per la transizione energetica e l’economia circolare”.

La multi-utility italiana si aspetta un secondo semestre positivo, “nel quale lo scenario energetico è atteso mantenersi sostenuto, le dinamiche strutturali delle diverse BU solide, l’attenzione della società al miglioramento dell’efficienza costante”. Migliorata la guidance rispetto a quella annunciata a maggio: l’EBITDA è previsto compreso tra 1.270 e 1.300 milioni di euro e l’utile netto (anche grazie agli effetti non ricorrenti del DL 104/2020) sarà il migliore dalla formazione di A2A.