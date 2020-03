A2A aggiorna Piano strategico incorporando obiettivi sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo A2A ha elaborato il nuovo Piano Strategico 2020-2024, che costituisce un’evoluzione del Piano TEC approvato lo scorso anno, con un focus rinnovato su azioni e target di sostenibilità.

Il nuovo Piano è stato infatti disegnato partendo dalla definizione di obiettivi ESG sfidanti per ciascuna Business Unit, declinati secondo tre principali pilastri di sostenibilità: la Climate Action finalizzata alla decarbonizzazione, entro il 2025; la Circular Economy che punta al recupero di materia ed energia secondo i migliori standard di gestione dei rifiuti e la gestione del ciclo idrico integrato; le Smart Solutions come la digitalizzazione dei servizi e l’adozione di soluzioni innovative e all’avanguardia tecnologica per supportare l’efficienza

energetica e l’elettrificazione dei consumi.

In ciascuna di queste aree sono stati identificati obiettivi sfidanti da raggiungere entro il 2024, ma impostando anche un percorso di sviluppo più a lungo termine che arriva al 2030. In particolare il Piano accelera sensibilmente su quattro direttrici: + Rinnovabili, + Clienti, + Riciclo e + Reti elettriche resilienti.

Quanto ai target, il Piano prevede un Ebitda ordinario in crescita di 434 milioni per raggiungere al 2024 1.626 milioni euro, con una crescita distribuita tra tutte le diverse Business Unit. Gli investimenti totali in arco piano sono pari a circa 4,5 miliardi euro, di cui circa 0,6 miliardi relativi allo sviluppo nel segmento delle FER. La posizione finanziaria netta nel 2024 dovrebbe quindi crescere di 0,6 miliardi rispetto al 2019 (da 3,15 a 3,77 miliardi). Confermata la crescente politica dei dividendi dello scorso anno con una cedola prevista di 8 centesimi di euro nel 2020, confermando la proposta di una crescita media annua minima del dividendo del 5% dal 2021 al 2024.