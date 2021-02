A Wall Street tornano gli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Wall Street sceglie la strada del rialzo dopo un avvio prudente, nella seconda giornata di audizione del presidente della Fed Jerome Powell in Congresso. Il governatore ha affermato che la banca centrale è impegnata a raggiungere il suo obiettivo di inflazione ed è fiduciosa sul fatto che riuscirà a centrarlo.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,08%, a 31.878 punti; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.917 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,41%); con analoga direzione, in denaro l’S&P 100 (+0,8%).

Sul fronte macroeconomico, le vendite di case nuove negli Stati Uniti sono aumentate nel mese di gennaio, superando le attese degli analisti.

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+3,13%), beni industriali (+1,98%) e finanziario (+1,97%). Il settore utilities, con il suo -1,00%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+6,11%), Raytheon Technologies (+4,57%), Chevron (+3,27%) e Visa (+2,87%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot, che prosegue le contrattazioni a -2,90%.

Scivola Wal-Mart, con un netto svantaggio dell’1,34%.

Deludente Nike, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Apple, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tripadvisor (+8,56%), Tesla Motors (+5,41%), American Airlines (+5,03%) e Western Digital (+4,21%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verisk Analytics, che prosegue le contrattazioni a -8,11%.

Affonda Baidu, con un ribasso del 3,63%.

In rosso Vodafone, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.

Crolla Discovery, con una flessione del 2,83%.