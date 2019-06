A Wall Street si scatenano gli acquisti grazie alla Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima partenza per Wall Street all’indomani delle indicazioni giunte dalla Fed, che ha compensato alcuni dati macro non propriamente positivi. Il Dow Jones registra un aumento dello 0,88%, a 26.736,73 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea lo S&P-500, che apre la giornata a 2.953,69 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+1,15%), come l’S&P 100 (1,0%).

energia (+1,88%), informatica (+1,46%) e materiali (+1,14%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Nike (+1,97%), Cisco Systems (+1,92%), Exxon Mobil (+1,83%) e Caterpillar (+1,44%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dowdupont, che apre le contrattazioni a -2,12%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Regeneron Pharmaceuticals (+3,60%), Alexion Pharmaceuticals (+3,09%), Asml Holding Nv Eur0.09 Ny Registry (+2,84%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+2,74%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su United Continental Holdings, che avvia le contrattazioni a -1,86%.

Tesla Motors scende dell’1,51%.

Piccola perdita per Cintas, che scambia con un -0,73%.