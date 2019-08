A Wall Street si scatenano gli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street continua a navigare in territorio positivo grazie al rallentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina.

A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,29%, a 26.343 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa lo S&P-500, che arriva a 2.931,92 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+1,91%), come l’S&P 100 (1,6%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+2,09%), telecomunicazioni (+1,91%) e materiali (+1,90%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Visa (+2,53%), Chevron (+2,48%), Walt Disney (+2,25%) e Microsoft (+2,25%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+15,57%), Symantec (+11,12%), Mercadolibre (+10,99%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+7,55%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Kraft Heinz, che ottiene -11,22%.

Crolla Twenty-First Century Fox, con una flessione del 4,99%.

Vendite a piene mani su FOX, che soffre un decremento del 4,40%.

Pessima performance per Monster Beverage, che registra un ribasso del 3,76%.