A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) – Positiva Wall Street sulle speranze di un accordo commerciale tra USA e Cina. L’indice Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,29%, a 25.766,89 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.766,16 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,09%); sotto la parità lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,33%.

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti finanziario (+1,75%), beni industriali (+1,01%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,97%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+2,83%), JP Morgan (+2,79%), United Technologies (+2,55%) e Home Depot (+2,24%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Advanced Micro Devices (+3,29%), Pepsico (+3,21%) dopo i conti e Liberty Global (+1,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Netease Inc Each Repr 25 Com Stk, che ottiene -5,39%. Tonfo di Hasbro, che mostra una caduta del 4,04%. Lettera su Applied Materials, che registra un importante calo del 3,37%. Affonda Baidu, con un ribasso del 2,81%.