A Wall Street si scatenano gli acquisti

(Teleborsa) – Brilla Wall Street grazie ad alcune trimestrali, con il Dow Jones in aumento dell’1,15% a 24.866,59 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso. Sulla stessa linea l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.693,67 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+2,56%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica (+2,66%), beni di consumo secondari (+2,59%) e telecomunicazioni (+1,87%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto utilities, che riporta una flessione dell’1,34%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+5,11%) dopo i conti migliori delle attese, Intel (+4,01%) in attesa della diffusione della trimestrale, Pfizer (+2,85%) e Visa (+2,85%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Verizon Communication -1,27%. Tentenna IBM, con un modesto ribasso dello 0,88%. Giornata fiacca per Procter & Gamble, che segna un calo dello 0,68%. Piccola perdita per McDonald’s, che scambia con un -0,67%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Xilinx (+15,11%), Tesla Motors (+7,86%) che brinda ai conti, Take-Two Interactive Software (+7,57%) e American Airlines (+7,42%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Align Technology -21,94%. Vendite a piene mani su Regeneron Pharmaceuticals, che soffre un decremento del 2,61%. Sotto pressione Celgene, che accusa un calo dell’1,37%. Scivola Biogen, con un netto svantaggio dell’1,40%.