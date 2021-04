A Wall Street si scatenano gli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,84%, a 33.432 punti; sulla stessa linea, in rialzo l’S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.055 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+0,95%); come pure, positivo l’S&P 100 (+0,97%).

Beni di consumo secondari (+1,51%), beni industriali (+1,08%) e beni di consumo per l’ufficio (+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -1,27%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+2,20%), Walgreens Boots Alliance (+1,73%), Home Depot (+1,72%) e Boeing (+1,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Tesla Motors (+5,17%), American Airlines (+2,75%), Marriott International (+2,67%) e Alphabet (+2,21%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moderna, che ottiene -3,36%.

Pessima performance per Discovery, che registra un ribasso del 2,46%.

Sessione nera per Discovery, che lascia sul tappeto una perdita del 2,13%.

Gilead Sciences scende dell’1,08%.