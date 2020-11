A Wall Street si scatenano gli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – Segno più in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones in aumento dell’1,35%; sulla stessa linea, l’S&P-500 termina la giornata in aumento dello 0,88%.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,28%); con analoga direzione, positivo l’S&P 100 (+0,73%).

Energia (+5,43%), beni industriali (+2,43%) e finanziario (+1,88%) in buona luce sul listino S&P 500.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Boeing (+7,59%), Chevron (+5,51%), Exxon Mobil (+5,25%) e Walt Disney (+4,32%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Pfizer, che ha chiuso a -4,04%.

Preda dei venditori Merck & Co, con un decremento dell’1,52%.

Si concentrano le vendite su Procter & Gamble, che soffre un calo dell’1,12%.

Fiacca United Health, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Moderna (+8,93%), Micron Technology (+5,71%), Mattel (+5,66%) e American Airlines (+5,07%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Henry Schein, che ha archiviato la seduta a -2,72%.

Lettera su Illumina, che registra un importante calo del 2,62%.

Affonda Electronic Arts, con un ribasso del 2,43%.

Vendite su SBA Communications, che registra un ribasso dell’1,93%.