A Wall Street si scatenano gli acquisti

editato in: da

(Teleborsa) – Positivo il listino USA dopo i buoni dati sul Job Report e sulla fiducia consumatori del Michigan, che fanno ben sperare per l’economia a stelle e strisce. L’indice Dow Jones risulta in aumento dell’1,24%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l’1,04% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.149,84 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,08%), come l’S&P 100 (1,1%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+2,03%), finanziario (+1,54%) e beni industriali (+1,36%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, 3M (+3,75%), Goldman Sachs (+2,80%), DOW (+2,43%) e American Express (+2,31%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Alexion Pharmaceuticals (+5,66%), Viacom (+3,24%), Bed Bath & Beyond (+3,19%) e Western Digital (+3,13%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Altera -1,15%.

Si muove sotto la parità Baidu, evidenziando un decremento dello 0,93%.