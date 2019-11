A Wall Street si scatenano gli acquisti

editato in: da

Calo deciso per C.H.Robinson, che segna un -1,04%.A Wall Street, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,88%, a 27.285,46 punti; sulla stessa linea, performance positiva per lo S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,77% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Positivo il Nasdaq 100 (+0,72%), come l’S&P 100 (0,8%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,65%), beni industriali (+1,27%) e materiali (+1,22%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+3,29%), DOW (+3,13%), Caterpillar (+2,40%) e 3M (+2,25%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su McDonald’s, che continua la seduta con -0,83%.

Fiacca Procter & Gamble, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.

Discesa modesta per Cisco Systems, che cede un piccolo -0,65%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Mylan (+3,81%), Western Digital (+3,07%), Nxp Semiconductors N V (+2,54%) e Qualcomm (+2,46%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Starbucks, che ottiene -1,54%.

Calo deciso per Seagate Technology, che segna un -1,5%.

Sotto pressione Tesla Motors, con un forte ribasso dell’1,37%.

Soffre C.H.Robinson, che evidenzia una perdita dell’1,00%.