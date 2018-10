A Wall Street attesa un’altra giornata in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Si prospettano altri ribassi per la sessione odierna di Wall Street, dopo il tonfo della vigilia. A scatenare l’ondata di vendite sui mercati, è stata la dura critica del presidente americano Donald Trump nei confronti della Federal Reserve. Il tycoon newyorkese ha definito la Fed “fuori di senno” per voler alzare nuovamente i tassi. La notizia ha fatto schizzare in alto i rendimenti dei Treasury americani, facendo colare a picco Wall Street.

A meno di due ore dall’avvio del mercato statunitense, i futures sul Dow Jones segnano una flessione dello 0,80% mentre quelli sullo S&P 500 una contrazione dello 0,70% ed i futures sul Nasdaq un -0,66%.