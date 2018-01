A VicenzaOro 2018 presenza record di aziende CNA

(Teleborsa) – L’edizione di VicenzaOro 2018, al via da oggi 19 gennaio fino a mercoledì 24 gennaio, registra una partecipazione record di aziende CNA negli spazi allestiti dall’Associazione: 37 imprese orafe parteciperanno al primo appuntamento dell’anno, quello in cui si presentano le nuove collezioni e si anticipano le tendenze.

“Da oltre 30 anni le imprese ci scelgono perché siamo un’organizzazione consolidata, leader nelle fiere orafe sia in Italia che all’estero – commenta Donatella Scalese responsabile CNA Export Arezzo – . Si tratta – spiega Scalese – di aziende di diverse dimensioni, a conduzione familiare, piccole, medie, ma anche con più di 50 dipendenti. Espongono in fiera dal tipico semilavorato, all’oreficeria e all’alta gioielleria made in Arezzo“.

VicenzaOro è la prima tappa, fondamentale, di una serie di appuntamenti fieristici strategici: “Dal 22 al 25 marzo saremo a Istanbul di cui abbiamo l’esclusiva per il mercato italiano e poi dal 5 all’8 di maggio arriva l’edizione di OroArezzo. Ci aspettiamo che ogni vetrina confermi una tendenza positiva per il settore”, ha concluso Scalese.