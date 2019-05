A Trenitalia servizio ferroviario metropolitano “Nodo di Torino”

editato in: da

(Teleborsa) – Trenitalia con un’offerta che assicura innanzi tutto un maggior numero di collegamenti ha vinto la gara per l’affidamento del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) di Torino per la durata di dieci anni prorogabili per altri cinque. A seguito della valutazione dell’offerta tecnica ed economica, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese ha comunicato l’aggiudicazione provvisoria a favore di Trenitalia che ha presentato un’offerta che garantisce, oltre a più collegamenti, anche maggiori servizi e massima integrazione ferro-gomma a beneficio dei pendolari, insieme al totale rinnovo della flotta entro il 2022.

Dopo la vittoria in Emilia Romagna e, lo scorso anno, nella gara indetta dalla Regione Valle d’Aosta, Trenitalia ha ottenuto un altro importante successo in Piemonte. Risultato che sottolinea l’impegno della società del Gruppo FS nella sfida della competitività anche nei settori di mercato regolati, come quello del trasporto ferroviario regionale. E conferma gli altissimi livelli di pianificazione e gestione del trasporto ferroviario regionale raggiunti negli ultimi anni dall’azienda.