A Sonia Bonfiglioli il Premio Capo d’Orlando

(Teleborsa) – Sonia Bonfiglioli, ingegnere e presidente di Bonfiglioli Spa, azienda leader a livello mondiale nel settore della meccanica di precisione, è tra le sei donne insignite del Premio Scientifico Internazionale “Capo d’Orlando” che si assegna venerdì 9 ottobre a Vico Equense, in costiera sorrentina.

Il riconoscimento a Sonia Bonfiglioli è stato conferito per la sezione “Scienza e Industria”. Giunto alla 22esima edizione, il Premio Capo d’Orlando è ispirato alla località in cui nell’800 venne scoperto uno dei più famosi pesci fossili del Cretaceo. Quest’anno la targa d’argento che lo riproduce sarà assegnata a May Britt Moser, Premio Nobel per la Medicina nel 2014 e autrice della scoperta dei meccanismi neurologici che regolano i campi della memoria visiva nel cervello umano.

Le altre insignite sono la Prof.ssa Annamaria Colao dell’Università Federico II, presidente designata dall’Associazione Italiana di Endocrinologia, la Prof.ssa Elisabetta Bernardi dell’Università “La Sapienza” di Roma, nutrizionista, Silvia Bencivelli, giornalista e scrittrice, e la Beatrice Mautino, ideatrice di un seguito blog scientifico.