A Sigep 2018 un’exploit di visite. Cagnoni: “Grande ottimismo per il futuro”

(Teleborsa) – Terza giornata a Sigep 2018, la grandissima manifestazione dell’arte dolciaria, che si tiene ogni anno a Rimini Fiera, giunta ormai alla sua 39esima edizione. Presenti anche stamattina i vertici di Italian Exhibition Group, la società che gestisce il polo fieristico riminese.

Girando fra gli stand abbiamo incontrato il Presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, cui abbiamo chiesto come si inserisce questa manifestazione nel grande panorama espositivo di IEG.

un’esplosione di pubblico e, direi, di voglia di lavorare, di entusiasmo, di fiducia”, ha affermato visibilmente soddisfatto il numero uno del gruppo, aggiungendo che “anche nella prospettiva la manifestazione sprizza salute“. “Terza giornata,e, direi, di voglia di lavorare, di entusiasmo, di fiducia”, ha affermato visibilmente soddisfatto il numero uno del gruppo, aggiungendo che “anche nella prospettiva la manifestazione“.

Cagnoni, definendo Sigep e l’altra manifestazione VicenzaOro, in corso a Vicenza in questi giorni, “due corazzate del nostro portafoglio”, ha precisato che da Sigep “si aspettano circa 200 mila visitatori scrupolosamente professionali” e che “è la manifestazione più importante di IEG” avendo “superato anche quest’anno il suo budget sia in termini di fatturato che in termini di redditività”.

Poi, ricordando i “numeri di primissimo livello” in termini di redditività e fatturato di IEG nel 2017, Cagnoni ha concluso “non poso trattenere l’ottimismo sia pure misurato che proviene da questa bella manifestazione”.